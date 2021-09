Caltanissetta, viabilità ciclabile: in Gazzetta il decreto per ottenere risorse

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 9 agosto scorso, di modifica del decreto n. 344/2020 in relazione alla “ripartizione delle risorse per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina”.

Con il decreto ministeriale n. 344 (del 12 agosto 2020) erano state assegnate risorse, agli enti locali individuati, pari a 137.244.458 euro (di cui 51.444.458 euro per il 2020 ed 85.800.000 euro per il 2021) per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili.

La Città metropolitana di Cagliari e i Comuni di Cagliari, Palermo, Bolzano, Sassari, Vittoria, Caltanissetta, Benevento, Cuneo, Teramo, Rovigo, Biella, Gorizia, Vibo Valentia, Oristano e Isernia hanno però presentato la domanda per l’assegnazione delle risorse oltre il termine previsto, mentre le Città metropolitane di Napoli e Palermo e i Comuni di Como, Aosta, Verbania e Enna non hanno presentato istanza di anticipazione.

Il nuovo decreto fornisce quindi un tempo massimo di dieci giorni, dalla notifica, per la presentazione dell’istanza.