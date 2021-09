Caltanissetta, congresso Sin: neurologi a confronto. Focus su sclerosi multipla, ictus cerebrale, demenza e Covid

Sclerosi multipla, ictus cerebrale e demenza. Saranno questi i temi centrali della quarta edizione del congresso “Highlghts in Neurology” che si svolgera’ a Caltanissetta il 1 e il 2 ottobre prossimo.

A presiedere i lavori sara’ il dottore Michele Vecchio, presidente regionale della Societa’ italiana di neurologia (Sin), direttore del reparto di Neurologia dell’ospedale Sant’Elia e direttore del Dipartimento di Medicina Ospedaliera Asp di Caltanissetta. Saranno presenti relatori provenienti dalle universita’ di Ginevra e di Milano che hanno contribuito alla scoperta e all’utilizzo dell’Aducanumab, che e’ il nuovo farmaco per la cura dell’Alzheimer, un anticorpo monoclonale registrato negli Stati Uniti, e con molta probabilita’ utilizzato in Europa e in Italia alla fine nel 2022. Altri focus dell’evento saranno la Sclerosi Multipla e l’ictus cerebrale.

“Quest’ultimo – spiega Vecchio – e’ molto impattante sia in termini di mortalita’ che di disabilita’. Parleremo delle nuove terapie embolitiche sia venose, intrarteriose e trombectomie meccaniche”. Si discutera’ anche della pandemia da covid-19 in senso generale, con il contributo del primario di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola.

“L’infezione da Covid-19 – spiega il primario di Neurologia – non e’ solo una infezione respiratoria ma e’ una infezione che investe altri organi ed apparati, per esempio al cervello, al neurocovid, che e’ ormai una entita’ nosografica ben definita”. Al congresso e’ prevista la partecipazione di oltre 120 persone provenienti in buona parte dalla Sicilia.