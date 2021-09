A Palermo scoperta antica pavimentazione davanti Palazzo dei Normanni.

Stamani davanti Palazzo Reale il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha mostrato la scoperta eccezionale, venuta alla luce durante alcuni scavi per mettere sottoterra l’impianto fognario, al sindaco Orlando e alla Sovrintendente Selima Giuliano. Presenti anche il direttore della Fondazione Federico II°, Patrizia Monterosso, il segretario generale dell’Ars, Fabrizio Scimè, il presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona e l’architetto Pai Riggio. Si tratta di una pavimentazione di un materiale diverso dal solito basolato, di colore più chiaro. Un reperto archeologico che dovrà essere datato ma che potrebbe essere antecedente all’anno 1570.

“Chi non si emozionerebbe di fronte a scoperte come queste?” si è chiesto il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè che ha aggiunto: “Abbiamo trovato uno dei tanti giacimenti archeologici di cui Palermo è molto ricca. E per questo non possiamo che esserne felici. Adesso la cosa importante è velocizzare l’iter, trovare le risorse necessarie e assieme al sindaco e alla sovrintendente stabilire i vari step per permettere che nel più breve tempo possibile si possa far venire alla luce questa bellezza e la si metta a disposizione del mondo intero”.