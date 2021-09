A Bompensiere lo “Stabat Mater”

BOMPENSIERE – L’istituto “A. Manzoni e F. Juvara” di Caltanissetta, nell’ambito del piano scuola, ha inserito nel calendario, grazie alla volontà della docente Roberta Li Calsi, lo spettacolo concertistico che si è tenuto ieri. E’ stata un’ora di buona e gradevole musica che ha allietato i presenti nel corso dell’evento che si inserisce nella solennità per il Santo Patrono della cittadina. Il sindaco Virciglio ha ringrazato Don Salvatore Pignatone, l’assessore Rosina Anelli e la consigliera Raimonda Falletta e in generale tutto il comitato per avere curato l’organizzazione dell’evento.