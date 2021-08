Vendeva online materiale esplodente. Denunciato 50enne dalla Polizia Postale.

La Polizia di Stato ha denunciato un 50enne con precedenti di polizia residente nella provincia di Perugia per Fabbricazione e commercio illegale di materiale esplodente.

L’attività di indagine avviata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e Perugia, con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, ha consentito di individuare il titolare di un account dedito alla vendita online illegale di materiale esplodente.

L’operazione tempestivamente portata a termine dalla Polizia ha permesso di garantire la messa in sicurezza dell’abitazione e dell’immobile nella quale è stato rinvenuto il materiale esplodente illecitamente detenuto.

Nella circostanza è stata accertata la

completa ignoranza nella cura del materiale esplodente, con gravi conseguenze.

L’ispezione eseguita dagli investigatori della Polizia Postale di Perugia al telefono dell’indagato, utilizzando una innovativa e sofisticata strumentazione, ha altresì consentito di rilevare che l’account impiegato per l’illecita attività di vendita online, tuttora attivo, era pronto per la promozione e vendita di prodotti esplodenti anche fuori dalle festività comandate.

L’attività ha portato al sequestro di diversi kg di materiale esplodente che, tenuto conto delle potenzialità offensive dello stesso, è stato affidato in custodia per la conservazione in sicurezza ad una ditta debitamente autorizzata e messo nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria.