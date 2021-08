Un giovane annega nel Palermitano, salvati altri tre.

E’ di un giovane morto e di tre giovani fortunatamente salvati il bilancio di una mattinata che s’è tinta di tragedia nelle acque di Capaci nel palermitano. Qui un giovane è morto annegato nei pressi del lungomare, mentre altri tre sono stati soccorsi e portati a riva dai sanitari del 118.

Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto. Nella zona il mare era molto agitato e in spiaggia c’erano le bandiere rosse. Tuttavia, i giovani erano lo stesso entrati in acqua.

Dei quattro, uno non ce l’ha fatta mentre gli altri tre sono stati salvati da altri bagnanti e da bagnini di un vicino lido. Alla vittima, come riporta Ansa, è stato praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.