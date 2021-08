Ulteriore intervento da 600 mila euro per la S.P. 38 Mussomeli – Caltanissetta

MUSSOMELI – L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha finanziato, con un ulteriore di intervento da 600 mila euro, il rifacimento del manto stradale della S.P. 38 Mussomeli- Caltanissetta. L’ intervento – spiega il sindaco Catania- avrà una realizzazione immediata, in quanto va ad essere inserito nell’ambito dell’accordo quadro stipulato dalla regione nei mesi scorsi attraverso cui è già stata individuata la ditta esecutrice dei lavori che ha già effettuato altri interventi inseriti nell’accordo medesimo. Nelle more dell’avvio dell’intervento più corposo da 14,4 milioni di euro, la cui gara per l’aggiudicazione dei lavori dovrebbe espletarsi entro fine anno ad opera della struttura commissariale guidata da Maurizio Croce, partirà questo immediato intervento di rifacimento dei tratti più ammalorati del manto stradale che collega Mussomeli a Caltanissetta. Auspico che questo intervento tampone – conclude il sindaco Catania – parta nel più breve tempo possibile”.