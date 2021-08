Trova carta di credito e bancomat con codice segreto appuntato ed effettua prelievo. Denunciato dai Carabinieri.

Aveva trovato una carta di credito e bancomat con appuntato il codice segreto. Tuttavia, anziché provare a consegnarla al legittimo proprietario che l’aveva perduta, ha ritenuto invece di effettuare un prelievo di 1200 euro al primo sportello Atm, ma non ha fatto i conti con il sistema di videosorveglianza della banca che lo ha immortalato proprio mentre effettuava il prelievo, per cui il responsabile s’è beccato una denuncia.

Lo ha imparato, a sue spese, un uomo di 50 anni di Mercogliano, in provincia di Avellino, che dopo aver perso la carta bancomat si è visto scomparire ben 1.200 euro dal proprio conto corrente in poche ore. Il responsabile del furto, un uomo di 55 anni, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento.