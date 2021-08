“Tre pacchetti di sigarette 10 euro”, ma dentro c’erano solo chiodi e polistirolo: denunciato dalla Polizia.

Voleva vendere tre pacchetti di sigarette, dieci euro. Ma erano “taroccate”, nel senso che non si trattava di sigarette importate illegalmente ma di un prodotto contraffatto. E’ finita male l’avventura di un 55enne napoletano che è stato bloccato dalla Polizia.

Le sigarette che voleva vendere ai turisti infatti non erano arrivate dall’estero, ma erano state confezionate con chiodi e polistirolo per simulare un peso credibile. Una vecchia truffa che, tuttavia, stavolta non ha funzionato. La Polizia ha sequestrato 13 pacchetti di questo tipo.

I turisti, sentiti dalla Polizia, hanno raccontato che l’uomo aveva appena provato a vendere loro tre pacchetti, chiedendo in cambio dieci euro e prospettando quindi un affare. Il 55enne è stato denunciato per tentata truffa, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.