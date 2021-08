Tragedia sul lavoro: operaio cade e muore sul colpo. Indagano i Carabinieri.

Tragedia sul lavoro nel palermitano. Un operaio di 67 anni è morto nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione in una palazzina in via Venuti a Cinisi in provincia di Palermo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo sarebbe caduto da un’impalcatura di circa 4 metri morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma anche per verificare se l’operaio fosse stato assunto e se il cantiere fosse in regola in materia di norme per la sicurezza.