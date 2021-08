Tragedia nell’Agrigentino: giovane nisseno di 26 anni si toglie la vita in spiaggia.

Non avrebbe superato il concorso per l’accesso in Polizia e avrebbe così deciso di farla finita. Sarebbe stata questa la ragione che avrebbe indotto un giovane nisseno di 26 anni a togliersi la vita ieri sera sulla spiaggia di Realmonte.

La tragedia s’è consumata nei pressi della Villa Romana. L”uomo si sarebbe sparato un colpo di pistola lasciando un biglietto in cui avrebbe spiegato il motivo per il quale avrebbe compiuto questo gesto estremo, e cioè la delusione per non essere riuscito a superare il concorso pubblico in Polizia.

Una delusione che, purtroppo, s’è trasformata in tragedia. Il cadavere del giovane è stato avvistato da passanti che hanno fatto la segnalazione ai carabinieri che, una volta sul posto, hanno trovato l’arma legalmente detenuta dal ventiseienne con porto d’armi per uso sportivo.