Stroncato dalla Polizia traffico di motocicli rubati, stoccati e inviati via nave in paesi dell’Africa centrale.

Motocicli rubati, stoccati e inviati via nave in paesi dell’Africa centrale. E’ quanto si registrava a seguito di furti di motocicli che avvenivano a Milano.

In particolare, la Polizia, indagando su numerosi furti di motocicli avvenuti negli ultimi 30 giorni nel capoluogo lombardo, ha individuato il box nel quale venivano stoccati i mezzi per poi essere spediti via nave in Paesi dell’Africa Centrale.

In manette per riciclaggio è finito un 46enne che, durante il controllo, ha dichiarato subito che gli otto scooter già sezionati e imballati erano rubati.