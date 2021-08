Sommatino. Covid. Nelle ultime 24 ore un contagiato e cinque guariti. Il totale dei positivi è di 41.

SOMMATINO. Nelle ultime 24 ore a Sommatino s’è registrata una lieve discesa in quella che è la curva dei contagi. Questo quanto emerso dai dati che il sindaco Elisa Carbone, tramite l’Asp, ha fornito per quanto riguarda la situazione dei contagi da Covid a Sommatino. In effetti, s’è registrato un nuovo caso di positività, ma anche cinque guarigioni. Un paziente positivo è stato ricoverato in degenza ordinaria. Il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino è ora sceso a 41.