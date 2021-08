Shawn Mendes, arriva il nuovo singolo “Summer Of Love”

MILANO (ITALPRESS) – Shawn Mendes, il cantautore multi-platino nominato ai Grammy, ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo “Summer Of Love”.

Il video ufficiale girato a Maiorca, Spagna, è diretto da Matty Peacock che, oltre ad aver lavorato con Selena Gomez, Billie Eilish e Khalid, ha in passato già lavorato con Mendes per il video di “Wonder”.

“Spero che questa canzone faccia sentire le persone libere, libere dai pesi della vita, almeno per un momento” ha detto Shawn Mendes. “L’ispirazione è arrivata da una lunga pausa e da una vacanza con le persone che amo. La mia parte preferita nel processo creativo è stata l’opportunità di lavorare in studio con Tainy. E’ stata un’esperienza speciale connettermi con lui che è un artista incredibile e un produttore fantastico”.

