Serradifalco. Ancora tanti spettacoli imperdibili nell’Agosto serradifalchese.

SERRADIFALCO. L’Agosto serradifalchese sta portando avanti il suo programma nel rispetto delle normative anti Covid. Il cartellone è stato predisposto dall’associazione In Arte in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dopo il successo registrato in occasione della presentazione del libro di Michele Burgio “Favi Amari” con il concerto del cantastorie suterese Nonò Salamone, il programma prosegue domenica 22 agosto con il concerto jazz dal titolo “Vaneddra” e con la sagra della stigliola (alle ore 21).

Un appuntamento all’insegna della buona musica e del gusto. Il giorno dopo, 23 agosto, alle ore 19 con Concerto Recital dal titolo “Casa Munnu”. Protagonisti, sempre presso il piazzale antistante il teatro comunale, Biagio Guerrera (poeta e cantore), Puccio Castrogiovanni (musicista) e Salvo Noto (videomaker).

Il 24 agosto, alle ore 21, omaggio al grande Rino Gaetano, progetto scritto e diretto da Toni Fornaro, con Claudia Campagnola e Marco Morandi. Infine, dal 28 agosto al 4 settembre l’appuntamento è con “Performare Festival”, Festival internazionale di danza contemporanea.