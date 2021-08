Scopriamo i vantaggi del condizionatore portatile privo di tubo

Oggi il condizionatore è un apparecchio diventato praticamente indispensabile in tutte le abitazioni, in quanto permette di rendere il clima più piacevole e di infondere una sensazione di comfort e benessere in tutte le stagioni.

La vasta scelta di modelli permette inoltre di soddisfare ogni esigenza di clima e di evitare di sostenere spese troppo elevate, grazie alla possibilità di ricorrere ad un condizionatore portatile, ovvero un apparecchio che non richiede l’installazione di un’unità esterna e che può essere posizionato in qualsiasi ambiente, con estrema facilità di spostamento.

Un dispositivo che si sta diffondendo sempre di più grazie alle doti di versatilità e di praticità è il condizionatore portatile senza tubo: in questo caso si tratta di un condizionatore che, oltre ad essere compatto, poco ingombrante e facilmente trasportabile,

In generale, i condizionatori portatili sono caratterizzati da una struttura semplice e compatta e da un ingombro minimo, risultando ideali ad esempio negli ambienti di dimensioni limitate, come i monolocali e i piccoli uffici. Inoltre sono spesso dotati di ruote, permettendo il trasporto da un ambiente all’altro, ad esempio nel caso di un grande appartamento di cui si utilizza un solo locale alla volta.

La facilità di movimentazione li rende adatti anche per le seconde case e per tutti quegli ambienti in cui ci si reca saltuariamente e non vale la pena installare un impianto tradizionale.

Condizionatori portatili semplici con tubo di scarico

I condizionatori portatili convenzionali non richiedono la presenza dell’unità esterna, tuttavia sono dotati di tubo di scarico per l’emissione dell’aria calda sottratta all’ambiente. Per tale ragione, necessitano della presenza di una finestra o comunque di un’apertura verso l’esterno. Di solito, il tubo di scarico viene inserito in un foro praticato nel vetro o semplicemente lasciando la finestra leggermente aperta.

Questa necessità non permette quindi di installare un condizionatore di questo tipo in un ambiente privo di finestre, quale può essere un seminterrato, un bagno cieco o un box.

Grazie al condizionatore portatile senza tubo questa limitazione è stata superata, in quanto, non essendo dotato di tubo, non necessita della presenza di un’apertura. In realtà, questi apparecchi non funzionano come i condizionatori tradizionali: si tratta piuttosto di raffrescatori, che sfruttano un sistema di condensazione ed evaporazione per abbassare la temperatura dell’aria costringendola a passare attraverso un serbatoio colmo di acqua fredda, situato all’interno dell’apparecchio.

La comodità è proprio quella di permettere il trasporto e l’utilizzo in qualsiasi ambiente, anche dove non si potrebbe installare alcun condizionatore proprio per l’assenza di aperture e finestre. Naturalmente, occorre periodicamente verificare il livello dell’acqua nel serbatoio e provvedere al riempimento.

I condizionatori senza tubo sono inoltre vantaggiosi anche sotto altri aspetti: offrono consumi di energia elettrica piuttosto bassi e garantiscono un impatto ambientale praticamente nullo.

La maggior parte dei modelli offrono ulteriori funzioni, ad esempio la deumidificazione dell’aria, la possibilità di modulare la potenza e la temperatura e un’azione filtrante, che consente di mantenere la stanza libera da impurità e allergeni, a vantaggio anche della salute.