San Cataldo. Esposto del WWF: “Mutilato e deturpato un tiglio in via Pirandello”.

SAN CATALDO. Con un esposto inoltrato alla Commissione straordinaria di San Cataldo e ai dirigenti del Settore Ambiente e della Polizia municipale, il WWF Sicilia Centrale ha denunciato l’indebita effettuazione di tagli abusivi in danno di un tiglio che abbelliva la via Luigi Pirandello, nei pressi del Campo sportivo, adesso orrendamente mutilato e gravemente deturpato da ignoti. Non è la prima volta che, proprio in quella zona, i tigli vengono selvaggiamente tagliati da incivili residenti: esattamente un anno fa il WWF aveva denunciato la capitozzatura abusiva di altri due alberi in viale Principe Galletti.

Questa volta, a seguito di una segnalazione di alcuni residenti della zona, nei giorni scorsi l’Associazione ambientalista ha verificato con apposito sopralluogo che ignoti hanno eseguito l’asportazione delle branche primarie, dei rami secondari e di tutto il fogliame, lasciando solo una parte della chioma originale. “Si tratta di interventi gravissimi perché mettono a rischio la stessa sopravvivenza delle piante – dichiara Ennio Bonfanti, presidente di WWF Sicilia Centrale – che, nel pieno periodo vegetativo, vengono private completamente del fogliame (gli organi con cui l’albero produce il proprio nutrimento) con conseguente impossibilità per l’albero di produrre l’energia necessaria ad alimentare tutte le sue parti. Evidentemente gli ignoti artefici di questo grave gesto ne sono ben consapevoli e, probabilmente, lo scopo del taglio è stato proprio quello di decretare la morte della pianta, forse ritenuta fastidiosa perché troppo vicina a balconi e finestre”.

Secondo WWF Sicilia Centrale, in questi tagli abusivi che hanno deturpato l’albero sono ravvisabili condotte “illecite costituenti reato di danneggiamento di cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblica utilità”. L’esposto dell’Associazione ambientalista prosegue con la richiesta ai Commissari del Comune “di avviare un’urgente indagine per accertare i fatti e le responsabilità di quanto accaduto, adottando tutti i provvedimenti conseguenti”. “Il WWF – conclude Bonfanti – non smetterà mai di difendere queste piante, portatrici di salute e bellezza, perché considerano gli alberi un elemento essenziale del decoro urbano e della storia della città e, soprattutto, un indispensabile polmone verde per la difesa della qualità dell’aria e della salute della popolazione. Chiunque avesse informazioni utili per risalire all’autore di questa vigliacca azione contro la natura ci contatti immediatamente”.