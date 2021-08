San Cataldo. Bonsignore e Culora (Libertà è Partecipazione: “Alle prossime amministrative concorreremo da indipendenti”.

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del Movimento Libertà è Partecipazione, a firma Settimio Culora e Romeo Bonsignore che fa il punto politico della situazione in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Il 24 c.m. si è tenuta l’assemblea di Libertà è Partecipazione, come sempre la parte prevalente della discussione è stata polarizzata dalle attività politiche svolte nelle scorse settimane e su quelle che verranno elaborate e messe in campo nelle prossime. A molti apparirà un evento straordinario, ma per i partiti e movimenti strutturati che esercitano il ruolo di sentinella politica sui territori quotidianamente, è la normalità.

Abbiamo, altresì, avviato una profonda analisi e discussione sulla ormai prossima scadenza elettorale, partendo dal grave disagio socio economico della città, notevolmente aggravato:

dal Covid 19;

dal un lungo commissariamento del Comune per scioglimento del Consiglio Comunale per presunte ingerenze della criminalità nella gestione dell’Ente;

dal dissesto economico che prevede un piano di rientro lacrime e sangue, il ché significa meno servizi e più pressione fiscale (tasse);

dulcis in fundo, una macchina amministrativa paralizzata dalla totale assenza di figure dirigenziali, e dalla notevole carenza di personale.

Tutto ciò – prosegue la nota – avrebbe dovuto contenere la bramosia di alcuni individualismi, ha invece paradossalmente generato ad oggi 6 candidati alla carica di sindaco con le rispettive liste di candidati al consiglio comunale, creando tutti i presupposti per l’ingovernabilità della città, dovuto anche a una pessima Legge Elettorale che assieme alla eccessiva frammentazione determinerà l’elezione di un Sindaco di minoranza. Non saremo complici di tanta irresponsabilità.

Dopo una ampia, approfondita e animata discussione si è pervenuti alla decisione di concorrere alla prossime elezioni amministrative con responsabilità e generosità (comportamenti che avremmo voluto vedere nelle scelte di alcuni dei candidati sindaci), rinunciando alla presentazione di una propria lista, concorreremo da indipendenti per rappresentare gli interessi degli ultimi e dei più fragili della nostra comunità. Lo faremo con candidati dichiaratamente indipendenti e facilmente riconoscibili e riconducibili a Libertà è Partecipazione. I loro nomi, il loro impegno e la loro storia politica nella sinistra sancataldese, qualificheranno e rafforzeranno le liste del centro sinistra.

Nel corso dell’assemblea, è stato affrontato il tema dello scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose. Lasciamo alla Magistratura il compito di accertare eventuali responsabilità penali sulla vicenda, ma le/i compagne/i ritengono indispensabile affermare i valori ancorati ai principi di moralità, legalità e trasparenza amministrativa che hanno contraddistinto l’azione politica sui territori da sempre.

A tal fine, poichè il gruppo di Libertà è Partecipazione sostiene “Cento Passi per la Sicilia”, ritiene necessario chiedere la partecipazione attiva del Presidente della Commissione Antimafia regionale, Onorevole Claudio FAVA, per sostenere il progetto il cui interprete è il candidato Sindaco Avv. Gioacchino COMPARATO”.

Libertà è Partecipazione

Settimio Culora

Romeo Bonsignore