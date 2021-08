Salvato dalla Polizia un capriolo ferito che rischiava di essere travolto dalle auto.

Una storia fortunatamente a lieto fine che ha visto un animale salvato in extremis dalla Polizia. Ferito e privo di forze si era accasciato sulla corsia di sorpasso della tangenziale nord di Parma. Per un capriolo la situazione era veramente drammatica così come lo sarebbe stato per gli automobilisti in transito che rischiavano un incidente.

Per fortuna gli agenti delle volanti di Parma ricevuta la situazione, hanno messo in sicurezza la strada deviando la viabilità.

Gli agenti hanno poi affidato alle cure di un veterinario del Centro recupero animali selvatici di Reggio Emilia, l’animale ferito che aveva lesioni sia alle gambe che alla testa. L’animale appena guarito sarà liberato in natura.