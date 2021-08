Sacerdote si sente male dopo essersi immerso in acqua nel catanese: salvato da bagnini e Vigili del Fuoco.

Malore in mare per un sacerdote. E’ accaduto nelle acque di Capomulini in provincia di Catania. Qui i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno soccorso il parroco della chiesa di San Vito a Catania. L’uomo aveva avvertito un malore dopo essersi immerso in acqua.

I primi ad accorrere in suo aiuto soccorrendolo sono stati i bagnini del Lido, dopo di che il sacerdote è stato trasportato in ospedale con la motobarca della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco fino al porto di Acitrezza, dove è stato infine soccorso dal 118.