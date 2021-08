Pole Verstappen in Belgio, Ferrari in difficoltà sotto la pioggia

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen scatterà dalla prima casella della griglia di partenza del Gran Premio del Belgio, 12esimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Spa-Francorchamps, in condizioni di bagnato dopo l’acquazzone caduto a ridosso delle qualifiche, il pilota olandese della Red Bull firma il miglior tempo del Q3 in 1’59″765: nona pole in carriera – la sesta stagionale dopo Sakhir, Le Castellet, le due al Red Bull Ring e Silverstone – e la prima a Spa. Verstappen sarà affiancato in prima fila a sorpresa da George Russell, secondo con la Williams a 0″321, mentre Lewis Hamilton non riesce a far meglio del terzo tempo e partirà dalla seconda fila. A seguire Daniel Ricciardo (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Sergio Perez (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes) – che sarà però retrocesso di cinque posizioni per l’incidente in Ungheria – Esteban Ocon (Alpine) e Lando Norris (McLaren), con quest’ultimo andato a sbattere in avvio di Q3 con tanto di bandiera rossa durata mezz’ora. Male le Ferrari: nessuna delle due riesce a superare il taglio del Q2, con Charles Leclerc che termina la seconda manche con l’undicesimo tempo e Carlos Sainz tredicesimo, separati dalla Williams di Nicholas Latifi. Per l’effetto della penalizzazione di Bottas scatteranno rispettivamente dalla quinta e sesta fila. Erano rimasti fuori dalla lotta per la pole anche Fernando Alonso (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin) – che come Bottas sarà retrocesso di cinque posti sulla griglia per quanto accaduto a Budapest -, eliminati invece nel Q1 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Mick Schumacher (Haas), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Nikita Mazepin (Haas).

(ITALPRESS).