Pergamena con benedizione di Papa Francesco per i villalbesi che hanno festeggiato i loro quarant’anni

VILLALBA – In tempo di pandemia,, dopo la forzata pausa dello scorso anno per le restrizioni anti covid-19, tanti villalbesi hanno fatto ritorno per trascorrere le ferie estive nel paese natio. E la loro presenza è stata notata nel piccolo centro, dove alcuni, per l’esattezza una quindicina, hanno partecipato alla festa dei quarantenni, classe 1981, con un’organizzazione “fai da te” mediante il “passaparola”. E così, dopo quella dei cinquantenni, della settimana precedente, anche per loro un momento di incontro e di convivialità all’insegna della gioiosa e divertente aggregazione. A Villalba queste celebrazioni di ricorrenze collettive sono ormai largamente condivise ed accettate di buon grado dagli interessati. Anche per questi quarantenni messa di ringraziamento nella chiesa Madre, officiata dall’Arciprete Padre Achille Lo Manto. E poi spazio al momento festaiolo fra aneddoti e ricordi di vita vissuta. Questi i loro nomi: Gaspare Scarlata, Maria Antinoro Ricottone Salvatore, Salvatore Scarlata, Luana Amico, Sonia Sanfratello, Francesca Licata, Marcello Plumeri, Francesca Mendola, Maria Carmela Immordino, Giuseppe Messina, Giuseppe, Tatano Sonia Sanfratello, Mazzarisi Giuseppe, Omar El Shabrawi. Per tale circostanza, tutti hanno ricevuto, a sorpresa, la pergamena con la benedizione di Papa Francesco, estensibile ai familiari e congiunti.