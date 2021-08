Papa “Soffro per vittime Afghanistan, appello per preghiera e digiuno”

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di chi piange per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suidici di giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla misericordia di Dio i defunti. Ringrazio chi si sta adoperando per quella popolazione così provata, in particolare donne e bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e operare perchè dialogo e solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna. Si offra una speranza per il futuro del Paese”. Così Papa Francesco parlando in piazza San Pietro al termine dell’Angelus. “In momenti storici come questo, non possiamo rimanere indifferenti – ha aggiunto – La storia della Chiesa ci insegna, come cristiani, questa situazione ci impegna: per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e praticare il digiuno. Preghiera, digiuno e penitenza: questo è il momento di farlo. Chiedendo al Signore misericordia e perdono”.

