Nel Palermitano anziano colpito da infarto salvato da due poliziotti.

Il pronto intervento di due poliziotti ha salvato la vita con il massaggio cardiaco ad un anziano che era stato colpito di infarto. E’ accaduto a Bagheria in provincia di Palermo. Qui due poliziotti del locale commissariato è proprio il caso di dire che si sono trovati nel posto giusto al momento giusto.

In centro città, un anziano è stato colpito da un infarto. I poliziotti lo hanno tenuto in vita praticandogli il massaggio cardiaco sino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale.