Mussomeli, riqualificazione scuola Viua Madonna di Fatima. Firmato contratto lavori

MUSSOMELI – E’ stato firmato questa mattina il contratto per l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico di Via Madonna di Fatima, per un importo complessivo pari a circa 490 mila euro. I lavori inizieranno nelle prossime settimane e prevedono interventi di adeguamento sismico e sistemazione del tetto. Si tratta di uno dei primi progetti realizzati dalla Amministrazione Catania e presentati nel mese di dicembre 2015. Attraverso questi lavori sarà migliorata la sicurezza della scuola.