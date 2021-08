Mussomeli, “lavori in corso” per la 109° “Antica fiera del Castello” dell’1 e 2 settembre

MUSSOMELI – Anche quest’anno, se pur in forma contingentata ed in versione più ridotta (solo esposizione di bestiame), gli addetti ai lavori (agricoltori ed allevatori) si preparano all’approntamento delle giornate fieristiche settembrine che vede il castello manfredonico al centro dell’attenzione per le sue canoniche giornate, 1 e 2 settembre, in cui in tempi remoti giungeva a Mussomeli, da ogni parte della Sicilia, bestiame per la compravendita da parte di interessati. Già all’opera, dunque, anche l’assessore Seby Lo Conte, per creare spazi adeguati per lo svolgimento dell’evento, assai importante per un settore economico strategico per il territorio.