Mussomeli, 34° Festa dei Bambini. Iniziativa a scopo benefico.

MUSSOMELI – Stasera, con inizio alle 19,30, al Teatro Genco nel parco urbano, si svolgerà, in tempo di pandemia, nel rispetto delle norme anti Covid-19, la 34° festa dei bambini con esibizione delle canzoni in una edizione Special 2020/2021, con la band diretta dal M° Giuseppe Cirlincione. E’ prevista anche l’esibizione delle scuole di ballo e gruppi scolastici. Ospiti della serata Giulia Rizzo e Luna Massari. La manifestazione, organizzata dall’Associazione don Diego Di Vincenzo, e sponsorizzata per la copertura delle spese, come ogni anno, dai diversi esercizi commerciali, è stata inclusa negli appuntamenti estivi dell’Estate Mussomelese. Durante la manifestazione è stato riservato uno spazio per ricordare la figura del fondatore della Festa dei Bambini, don Diego Di Vincenzo, nel decennale della sua morte.