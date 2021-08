Milena, Memorial “Paolino Noto” con torneo di bocce.Vincitori Terrana e Palumbo

MILENA – Continua ad essere presente la pandemia e le preoccupazioni, le incertezze si riscontrano nei volti della gente. Si continua a morire di Covid ma le persone non dimenticano. Anche Milena ha avuto la sua vittima il 18 gennaio di quest’anno nella persona di Paolino Noto, la cui morte ha scosso l’intera comunità milenese. A distanza di sette mesi, il suo ricordo riaffiora nella mente del giovane Guido Ferlisi, assai attivo nel territorio, e ha pensato di organizzare dall’11 al 13 agosto il primo Memorial di bocce in ricordo ed in omaggio alla figura dello scomparso, che tanto amava e si divertiva, appunto, con il gioco delle bocce. Un torneo semplice e partecipato, apprezzato dalla comunità locale, che ha visto vincitori Giovanni Terrana e Gerando Palumbo al termine del torneo disputato col forte desiderio di portare a casa la coppa dell’amico Noto. La premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco Claudio Cipolla e dell’on. Michele Mancuso.