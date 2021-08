L’Udinese cala il tris alla “Dacia Arena”, Venezia ko

UDINE (ITALPRESS) – La seconda giornata di Serie A si apre col successo dell’Udinese alla Dacia Arena per 3-0 contro il Venezia. I friulani, dopo l’ottimo pareggio all’esordio contro la Juventus, questa volta ottengono il bottino pieno – grazie ad una rete di Pussetto e ai sigilli di Deulofeu e Molina – portandosi così a quattro punti in classifica. Per i lagunari secondo ko consecutivo dopo il 2-0 subito al debutto contro il Napoli allo stadio “Maradona”. Gotti si affida al suo ormai consueto 3-5-1-1, modulo che ha fatto le sue fortune nel passato campionato. Davanti a Silvestri linea a tre composta da Becao, Nuytinck e Samir; in mezzo al campo Arslan, Walace e Makengo, con Molina e Stryger Larsen larghi; in avanti il solo Pussetto supportato da Pereyra. Dall’altra parte Zanetti schiera i suoi con un più offensivo 4-3-3. Tra i pali c’è Lezzerini, in difesa Mazzocchi e Ceccaroni larghi e la coppia Caldara-Svovoda al centro; in mediana Busio, Crnigoj e Heymans; in avanti tridente Okereke, Henry, Johnsen. Il primo squillo arriva al 5′: gran botta di Arslan da fuori area, Lezzerini si salva in due tempi. Un minuto dopo la risposta del Venezia col norvegese Johnsen che tutto solo prova a scavalcare Silvestri con un tocco sotto, ma il portiere dei bianconeri è reattivo e para. Al 15′ è di nuovo Arslan a provarci, Lezzerini è attento e mette in angolo. Il match si sblocca al 29′: Molina s’invola sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto per Pussetto che stoppa e calcia in porta battendo l’estremo difensore del Venezia. Pussetto non segnava in casa in Serie A dall’ottobre 2020 contro il Parma. Nella ripresa la formazione arancioneroverde sfiora il pari con Okereke, poco prima del gol della doppietta annullato per fuorigioco a Pussetto. Al 75′ però il 2-0 dell’Udinese arriva: Busio perde palla sulla propria trequarti, Deulofeu la recupera e serve Arslan che calcia, Lezzerini respinge, ma la sfera giunge sui piedi dello spagnolo che deposita in rete. Nel recupero il tris di Molina. Vince l’Udinese, Venezia battuto 3-0.

(ITALPRESS).