La polemica su FB Maganuco-M5S, Alessandro Pagano: “Solita violenza intimidatrice dei cinque stelle”

“Solidarietà a Tony Maganuco, oggetto di un attacco mediatico da parte dei 5 stelle, a cui stavolta si sono aggiunte anche le figure istituzionali,

consiglieri, Assessori, Sindaco di Caltanissetta che anziché buttare acqua sul fuoco, hanno buttato benzina.

La città di Caltanissetta conosce Tony Maganuco da sempre; sono note le sue posizioni sociali e culturali espresse in decine di trasmissioni e di eventi culturali da lui coniati e condotti e che ci hanno accompagnati in questi 25 anni.

Mai abbiamo visto Tony Maganuco andare oltre le righe, sempre si è fatto notare per essere moderato ed un amico di tutti. Risulta pertanto altamente improbabile, per non dire impossibile credere a questa “fatwa” che Maganuco avrebbe lanciato alla consigliera pentastellata, a maggior ragione osservando​ ​ il video di Tony Maganuco in cui lo stesso risulta molto turbato.

Gli aderenti al M5S utilizzano la violenza sui social per inibire gli avversari, a riprova di un modo di essere talebano è ormai svelato a qualsiasi livello.

Tony Maganuco è l’ultima vittima e probabilmente i 5S sarebbero riusciti nell’intento se Maganuco non avesse avuto l’idea della contro risposta garbata ed autentica, in cui ha chiesto la solidarietà della città.

Lo dichiara Alessandro Pagano, Vice Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.