Gabriele Maria Ferrante in concerto a Caltanissetta.

CALTANISSETTA. Domenica 22 agosto 2021, alle ore 19.00 presso il Museo Interdisciplinare Regionale, organizzato dagli Amici della Musica di Caltanissetta con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Sicilia, si terrà il recital del violoncellista Gabriele Maria Ferrante. In programma musiche di Bach e Kodaly.

Diplomato in violoncello e composizione con il massimo dei voti e la lode, il ventunenne solista ha già alle spalle una significativa carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi, oltre che in numerose città italiane, in Russia, Malta, Cina e nel prestigioso Teatro Musikverein di Vienna. Recentemente si è esibito in seno al 25° Musica Festival di Lugano. Fra gli impegni imminenti, un ciclo di concerti porteranno Ferrante ad esibirsi a Palermo, Trapani, Lamezia e, dal prossimo autunno, a Château-d’Oex (Svizzera) e in diverse altre città italiane.