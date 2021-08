“Furbetti” della corsia di emergenza: ritirate 12 patenti dalla Polizia Stradale.

Sono state 12 le patenti ritirate da parte della Polizia Stradale a danno dei cosiddetti “furbetti” della corsia d’emergenza, cioè di coloro che, per superare la fila del traffico in autostrada, imboccano a tutta velocità la corsia di emergenza saltando così l’attesa in barba a chi, invece, rispetta la fila e attende il proprio turno.

La Polizia stradale ha operato in particolare nel tratto della tangenziale di Catania compreso tra Gravina e Misterbianco. Numerosi automobilisti hanno mostrato di apprezzare l’operato della Polizia Stradale che ha ristabilito l’ordine e la legalità.