Fanno credere ad un anziano che la figlia era stata arrestata per un debito e si fanno consegnare 14 mila euro. Due arresti.

Due persone sono state arrestate per concorso in truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e usurpazione di titoli e funzione. E’ accaduto a Casamicciola dove i Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato due persone che avevano contattato telefonicamente un anziano facendogli credere che la figlia fosse stata arrestata per un debito e che il “maresciallo” avrebbe risolto tutto, col pagamento del dovuto.

L’anziano padre ha atteso a casa i due, consegnando i risparmi di una vita: oltre 14mila euro. Poco distanti, tuttavia, c’erano i Carabinieri che hanno notato i due truffatori a bordo di un’auto. Gli uomini dell’Arma li hanno fermati dopo un inseguimento. Perquisiti, sono stati trovati in possesso dell’intera somma di denaro che è stata poi restituita alla vittima della truffa.