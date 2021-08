Docente Università di Palermo al tavolo del Ministero della Salute

PALERMO (ITALPRESS) – Walter Mazzucco, docente di Igiene del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo, è stato designato dall’Istituto Superiore di Sanità, del cui Comitato Tecnico Scientifico è già membro, a prendere parte al Tavolo di lavoro del Ministero della Salute per il potenziamento della prevenzione e della promozione della salute, anche in ragione delle innovazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Tavolo tecnico, istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, è incaricato di elaborare una proposta per la riorganizzazione della prevenzione e della promozione della salute in maniera organica all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all’evoluzione delle funzioni e al potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione, nonchè alle innovazioni introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e inoltre di definire proposte per il potenziamento delle attività dell’epidemiologia per le finalità della Sanità Pubblica.

Il Tavolo è presieduto dal Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e annovera la presenza di esperti designati dalle Regioni, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Age.Na.S., dalla Società Italiana di Igiene, dall’Associazione Italiana di Epidemiologia, oltre che di Dirigenti degli Uffici preposti del Ministero della Salute.

(ITALPRESS).