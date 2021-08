Differenza di peso in un armadio da spedire in Sicilia. Carabinieri vi trovano 53 kg di hashish in panetti.

Un armadio da spedire da Moncalieri a Palermo, ma con una differenza tra il peso indicato nella bolla e quello effettivo. E’ stato il sospetto degli addetti di una società che si occupa di spedizioni a mettere i carabinieri sulle tracce di un vero e proprio traffico di stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno infatti trovato all’interno dell’armadio, in due comparti segreti, ben 53 kg di hashish in panetti sigillati in 13 buste di plastica per un valore commerciale di 250mila euro. I Carabinieri hanno anche arrestato un 54enne e denunciato due complici. Il valore commerciale della droga è di circa 250 mila euro.