Bloccato davanti al luogo di lavoro della sua ex convivente con un coltello all’interno dello zaino. E’ quanto hanno fatto i Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania che hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne originario di Aci Castello.

L’uomo, che è dello stesso Comune in cui è stata uccisa nei giorni scorsi Vanessa Zapppalà, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. (Ansa).