Dagli account all’identità digitale. La nuova frontiera della sicurezza online

C’era una volta la password. Così potrebbe iniziare l’epopea di uno degli strumenti più usati dagli utenti di internet. A volte temuta, a volte odiata, spesso dimenticata, la parola chiave è croce e delizia degli internauti. C’è chi usa sempre la stessa, in barba alla sicurezza dei propri profili, c’è chi la cambia ossessivamente, c’è chi la memorizza sui propri dispositivi per non andare in panico quando deve immetterla e c’è chi puntualmente deve fare il reset ogni volta che tenta l’accesso nel sito desiderato. Per non parlare della difficoltà nello sceglierne una nuova! Per garantire un livello di sicurezza sempre maggiore gli account dei giorni moderni esigono che le password siano costituite da un codice alfanumerico, che non formi una parola di senso compiuto, le cui cifre non facciano parte della propria data di nascita o non siano una sequenza numerica progressiva, che ci siano caratteri speciali e che non sia troppo simile alla precedente. Alcuni sistemi riconoscono persino se, presi dalla disperazione, si utilizzano parole non proprio consone in una conversazione civile. Ecco, queste erano le password. Ora non è che non ne avremo più bisogno perché ad un certo punto un pin o un codice dovranno comunque essere inseriti, ma i sistemi digitali si stanno avviando verso altre vie di riconoscimento dell’utente per garantire massima sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Procediamo con ordine e iniziamo da una lezione basilare di “cybersecurity”.

Il motivo di tante accortezze è semplice: proteggere i dati personali degli utenti. È per questo che la prima cosa da fare per navigare in sicurezza è riuscire a distinguere tra i siti fidati e quelli da evitare. Per orientarsi nel web si possono consultare dei blog di settore che fanno delle verifiche per i consumatori per poi condividere i risultati sulle loro pagine. Per quanto riguarda l’intrattenimento digitale, per esempio, www.vegasslotsonline.com fornisce un elenco dei casinò online che dispongono di licenza ADM e sui quali si possono attivare, senza timore, i bonus sul deposito tanto amati dagli utenti. Per l’ eCommerce, invece, il sito di Altroconsumo, ha realizzato un post dove ha delineato “l’identikit del sito affidabile”, e ha incluso un elenco dei negozi web che hanno superato il test fatto dall’associazione dei consumatori.

Tutte queste informazioni rappresentano le buone norme per “surfare” nel web in sicurezza.

Per ciò che riguarda le modalità di accesso ai profili online si stanno introducendo dei sistemi che prevedono l’uso combinato di due metodi di identificazione personale. È questo il caso dell’accesso ai conti bancari dove il nostro istituto di riferimento normalmente richiederà almeno due tra questi elementi: una ID, una password e una OTP (One Time Password, cioè un codice utilizzabile una sola volta).