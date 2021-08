Covid. Vietata fruizione spiagge libere di San Vito Lo Capo dal 13 al 15 agosto.

In Sicilia il ferragosto 2021 si annuncia alquanto problematico per quanti intendono trascorrerlo nelle spiagge più belle e rinomate. Dopo quella di Cefalù, infatti, anche a San Vito Lo Capo le spiagge libere non saranno fruibili.

Una decisione, quella assunta dal sindaco, legata all’esigenza di contenere i contagi da Covid. Da qui la decisione di interdire il 13,14 e 15 agosto le spiagge libere del territorio del Comune di San Vito Lo Capo alla fruizione dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Il sindaco Giuseppe Peraino ha assunto il provvedimento a tutela della salute pubblica, per prevenire i fenomeni di assembramenti e, quindi, la diffusione di infezione da Covid-19.