Covid. Tentata frode in commercio di tamponi rapidi. Denunciate 3 persone dai carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio e del N.A.S. di Roma hanno denunciato tre persone. Le accuse, a vario titolo, riguardano tentata frode in commercio di tamponi rapidi per l’individuazione del Covid-19 e sfruttamento del lavoro.

In un capannone, avevano allestito un opificio abusivo, al cui interno erano irregolarmente impiegate 38 persone, incaricate di contraffare i kit per i test anticovid-19, sostituendo nelle confezioni i foglietti illustrativi originali destinati all’estero, con altri in lingua italiana. Sequestrati oltre 30 mila kit.