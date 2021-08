Covid. Per la notte di Ferragosto spiagge interdette in provincia di Palermo. A Cefalù già disposta chiusura.

Le spiagge dei comuni della provincia di Palermo saranno interdette per la tradizionale notte di Ferragosto. È questo l’orientamento emerso da parte dei sindaci nel corso di un incontro con il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani nel corso del quale i primi cittadini hanno manifestato l’intento di interdire le spiagge per la notte di ferragosto per una questione di “massima prudenza” anti Covid.

Pertanto, alla luce di questa novità, non sarà possibile accedere agli arenili tra le 20 del 14 e le 6 del 15 agosto. Sarà consentito l’accesso solo agli addetti ai lidi e al personale addetto alla pulizia. I clienti dei lidi potranno utilizzare le strutture in un numero ridotto e con i distanziamenti previsti dalla legge.

Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, intanto, ha provveduto ad emettere apposita ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di tutte le spiagge e disposto la vigilanza sui punti di accesso.