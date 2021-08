Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore l’Isola sempre prima per numero di contagi. In aumento numero decessi.

La Sicilia continua purtroppo ad essere, anche in queste ultime 24 ore, la Regione nella quale si registra il più alto numero di positivi. Complessivamente in queste ultime 24 ore si sono registrati 1.508 nuovi casi di contagio da Covid.

Il dato è riportato sul Report giornaliero del Ministero della Salute e va riferito a 17.543 tamponi processati. Pertanto, al momento nell’Isola l’indice di positività si attesta al 8,6%. Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore è salito sia il numero dei positivi (che era stato di 1.377) che quello dei tamponi (ieri 16.265).

In compenso c’è stato anche un aumento nel numero dei decessi passato da 12 a 22, anche se, in questo caso, ci sarebbero anche dati riferiti a giorni precedenti. Al momento nell’Isola i positivi sono 21.265, con 663 ricoverati in malattie infettive e 83 in terapia intensiva. Sono invece 20.519 quelli in quarantena domiciliare obbligatoria. I guariti da quando è scoppiata la pandemia sono 233.997, i decessi 6.201, mentre i casi totali di contagio sono 261.463.

Per quanto concerne infine la distribuzione dei casi di positività per provincia nelle ultime 24 ore si registrano 148 a Siracusa, 144 a Ragusa, 101 a Trapani, 135 a Caltanissetta, 147 ad Agrigento e 63 a Enna, 231 a Palermo, 411 a Catania e 128 a Messina.