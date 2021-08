Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore curva dei contagi stabile, ma aumentano ancora i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore resta stabile la curva dei contagi in Sicilia, ma aumentano ancora i ricoveri. In totale si registrano 1.409 nuovi casi di positività al Covid. Il numero, rapportato a 21.519 tamponi processati, fa si che il tasso di positività sia sceso di un punto percentuale, dal 7,5% al 6,5%.

Purtroppo la Sicilia mantiene il triste primato di contagi a livello regionale. E il suo primato, numeri alla mano, appare al momento inattaccabile. Nell’Isola le persone attualmente positive, sulla base dei dati del Ministero della Salute, sono 25.506. Sono invece 9 le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dei decessi a 6.259. Di questi, secondo quanto riporta la Regione Sicilia, 4 vanno riferiti al 24 agosto, 3 al 23 agosto e 2 al 12 agosto.

Sono 11 in più i ricoveri che ora si attestano a 853, mentre resta stabile il numero delle terapie intensive (102). Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per provincia, Palermo e Catania, con 374 e 314 casi, continuano ad essere le provincie con più casi anche in queste ultime 24 ore. Seguono Messina con 220 casi, Siracusa con 117 casi, Ragusa con 114 casi, Trapani con 25 casi, Caltanissetta con 92 casi, Agrigento con 90 ed Enna con 63.