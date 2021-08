Covid in Sicilia. Casi in aumento nelle ultime 24 ore, indice di positività al 7,4%.

Aumentano i casi di positività in Sicilia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.681 nuovi casi di contagio. Considerato che i tamponi processati sono stati 22.589, l’indice di positività è attestato al 7,4%. L’Isola resta prima in Italia per numero di contagi e dal prossimo 30 agosto torna in zona gialla. Sono stati invece 11 i decessi.

Al momento le persone attualmente positive sono 26.525. Per quanto riguarda il numero di ricoveri s’è registrato un aumento di 26 unità, mentre resta stabile il numero delle terapie intensive (103) con 8 nuovi ingressi in rianimazione.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per provincia, in Sicilia quella di Catania con 353, seguita da Palermo con 329, Ragusa con 308, Siracusa con 233, Agrigento con 133, Trapani con 126, Caltanissetta con 94, Enna con 87 e Messina con 18.