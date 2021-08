Covid in Sicilia. Cala il numero dei positivi nelle ultime 24 ore (- 542), ma aumentano i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 1.139 casi di persone positive, Considerato che il giorno prima erano stati registrati 1681 casi, si può dire che c’è stato un calo nel numero dei contagi. I tamponi eseguiti sono stati 20.116 per cui il tasso di positività è sceso dal 7,4% di ieri al 5,7% di oggi.

Sono questi i dati che emergono dal report giornaliero del Ministero della Salute. Non c’è stato alcun decesso nelle ultime 24 ore. I 19 decessi comunicati dalla Regione sono riferiti a giorni precedenti (6 del 27 agosto, 9 del 26 agosto, 2 del 25 agosto, 1 del 23 agosto e 1 del 17 luglio). Il numero totale dei decessi è così salito a 6304 in Sicilia da quando è scoppiata la pandemia. In aumento il numero dei ricoveri (+ 21) e in terapia intensiva (+1).

Al momento nell’Isola ci sono 26.929 positivi al Covid, di cui 798 ricoverati in malattie infettive e 104 in terapia intensiva, per un totale di 26017. Da quando è scoppiata la pandemia in Sicilia i contagiati sono stati 272.490.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi nelle provincie siciliane, nelle ultime 24 ore è Messina prima con 288 casi, a seguire Catania con 176, Trapani con 160, Siracusa con 152, Palermo con 143, Caltanissetta con 105, Agrigento con 57, Enna con 48 e Ragusa con appena 10 casi.