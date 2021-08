Covid in Italia. Numeri di positivi in calo (-766), ma sale l’indice del contagio.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati complessivamente 6.860 casi di positività al Covid 19. Rispetto alla giornata di ieri, pertanto, s’è registrato un calo di 766 casi, dal momento che erano stati 7.826. In aumento invece i decessi, considerato che, se ieri erano stati 45, nelle ultime 24 il numero è aumentato di 9 unità attestandosi a 54.

I dati ovviamente sono riferiti al bollettino del Ministero della Salute che giornalmente aggiorna i dati del Covid in Italia. I tamponi processati sono stati 293.464, per cui il tasso di positività è sceso nelle ultime ore dal 2,95% di ieri al 2,34% di oggi. Sale ancora in Italia l’incidenza del contagio: 77 casi ogni 100 mila abitanti. Sono dieci le Regioni a rischio moderato, mentre da lunedì la Sicilia passerà in zona gialla.