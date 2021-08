Covid in Italia. In rialzo il numero di contagi e di decessi. Scende indice di positività al 2,2%.

Nelle ultime 24 ore in Italia il numero dei contagi è tornato a salire registrando 5.273 nuovi casi di positività al Covid 19. Nella giornata precedente, infatti, i casi erano stati 3.674.

Sono invece 30 in più le vittime in quanto nelle ultime 24 ore si è passati dai 24 decessi ai 54 di oggi. E’ ovviamente salito il numero di tamponi processati che è stato di 238.073 per cui il tasso di positività è sceso dal 4,9% del giorno precedente al 2,2% di oggi.

Le persone ricoverate in ospedale sono state 3.472. Da quando è scoppiata la pandemia i casi di contagio in Italia sono stati 4.449.606, i morti invece sono risultati 128.510. Le persone guarite sono risultate invece 4.191.980. Le persone attualmente positive sono 129.116.