Covid in Italia. In aumento il numero dei contagiati e con meno tamponi. Indice di positività al 3,6%.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.162 nuovi positivi. Si tratta di un dato in evidente risalita considerato che il giorno precedente i casi di positività erano stati 5.273. I tamponi sono 226.423, circa 12 mila in meno rispetto a ieri.

L’indice di positività è aumentato passando dal 2,2% di ieri al 3,6% di oggi. Anche il numero dei decessi è aumentato arrivando a 69, ma c’è da dire che ciò è stato dovuto a riconteggi di Campania e Sicilia.

In totale il numero di decessi da quando è scoppiato il Covid in Italia è di 128.579. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.456.765. I guariti sono 4.199.404. Le persone in terapia intensiva 442.