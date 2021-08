Covid in Italia. Curva del contagio stabile in Italia. In leggero calo l’indice di positività.

Nelle ultime 24 ore sono risultate 7.224 le persone positive al Covid. Il dato è del Report giornaliero del Ministero della Salute. Un dato nel complesso stabile di contagio considerato che ieri i casi in Italia erano stati 7.261. In leggero calo anche il numero delle vittime passate dalle 55 di ieri alle 49 di oggi. In aumento invece i tamponi passati da 206.531 di ieri ai 220.656 di oggi con un tasso di positività passato dal 3,5% di ieri al 3,27% di oggi. Per il resto, cala di 5 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (455) mentre le persone ricoverate in malattie infettive in Italia sono al momento 3.692, 65 in più rispetto a ieri.