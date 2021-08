Covid in Italia. Calano i contagi ma anche i tamponi processati. Sale indice di positività.

In Italia nelle ultime 24 ore si registra un sostanziale calo dei casi di positività al Covid. Il dato emerso è di 4.168, 1.755 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Tuttavia, a fronte di un numero in calo di positivi, s’è registrato anche un calo nel numero dei tamponi processati che è stato di 101.341 a fronte dei 175.139 del giorno precedente. Pertanto, l’indice di positività è salito al 4%. Al momento il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia è di 135.555.

Relativamente alle persone decedute, nelle ultime 24 ore sono state 44. 21 in più rispetto al giorno precedente. Da quando è scoppiata la pandemia i morti in Italia sono stati 128.795. Sul fronte dei ricoveri invece in Italia i ricoverati in malattie infettive sono 3.928 (158 in più rispetto al giorno precedente), mentre 485 sono in terapia intensiva (13 in più rispetto al giorno precedente).