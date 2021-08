Covid. Campofranco piange una nuova vittima.

CAMPOFRANCO. A distanza di pochi giorni dall’ultimo decesso, il Covid torna a colpire a Campofranco. Stavolta il decesso ha riguardato la maestra Giuseppina Riggi. . A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza.

“Campofranco piange ancora morti da covid-19. Dopo quella della signora Maria Carmela Falletta dell’altro ieri, qualche ora fa e venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni la signora Giuseppina Riggi maestra elementare in pensione e vedova dell’indimenticato dott. Giuseppe Di Gesu. La signora Riggi, che da anni conduceva una vita riservata a casa accudita amorevolmente dalla figlia Marilena, qualche giorno fa era risultata positiva al covid-19 ma le sue condizioni erano tutto sommato buone per poi, però, consigliare il trasferimento in ospedale per monitorare meglio la situazione”.

” Da Caltanissetta – ha proseguito il sindaco – il trasferimento al centro covid di Ribera dove le condizioni nel pomeriggio di oggi erano state definite delicate per poi precipitare improvvisamente. Ai figli Marilena e Patrizio e ai familiari tutti le condoglianze del Sindaco e di tutta la comunità di Campofranco”. Il sindaco ha definito “alquanto preoccupante” la situazione del contagio in paese.